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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 14:50

توقيع اتفاقية استراتيجية بين الإمارات وكيان الاحتلال

توقيع اتفاقية استراتيجية بين الإمارات وكيان الاحتلال
وتأتي الخطوة، في أعقاب التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال، واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح سفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين الجانبين.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "حمد بوعميم"، في تصريحات صحفية، إن بنود الاتفاقية تشمل "التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين".

كما تهدف الاتفاقية، وفق المتحدث، إلى "تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة".

وأضاف "بوعميم"، أن الاتفاقية تشمل مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر غرفة دبي ممثل القطاع الخاص بالإمارة وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.

والخميس الماضي، أعلنت بورصة دبي للماس، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية، بهدف تعزيز فرص التجارة الثنائية والابتكار في صناعة الماس.

وقبل أيام، وقع بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك هبوعليم الإسرائيلي، اتفاق تعاون بينهما يعد الأول من نوعه بين الجانبين، ويندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين أبوظبي وتل أبيب.

وفي 13 آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 أيلول الجاري، ثم وقعت الأطراف اتفاقي التطبيع منتصف الشهر الجاري في البيت الأبيض، برعاية "دونالد ترامب".
رقم : 888360
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