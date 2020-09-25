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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 16:29

أبواق النظام البحريني تدافع عن تطبيع العار والخيانة

أبواق النظام البحريني تدافع عن تطبيع العار والخيانة
ففي هذا السياق أعربت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية «عهدية أحمد» في مقابلة مع قناة صهيونية عن إيمانها بعلاقات النظام البحريني مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد توقيع اتفاقية للتطبيع بينهما قبل حوالي الأسبوع، زاعمة أن الشعب البحريني مرحب جدًا بخطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن كل شيء سلبي يظهر هو فقط نقطة صغيرة جدًا، مقارنة بالغالبية المرحبة بهذه الخطوة- على حد زعمها.

وأكدت أنها واحدة من الأشخاص الذين كانوا صلبين في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد واجهت مشاكل عديدة مع الناس الذين تهجموا عليها، ولكن هذا الشيء لم يوقفها عن عملها.

هذا الموقف المخزي وجد فيه الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» رضي الموسوي مدعاة للأسف أن تجير جمعية الصحفيين البحرينية إلى صوت يجهر بالتطبيع مع الصهاينة، وأنها تحولت إلى بوق لهم، قائلًا على حسابه في تويتر: «أنا لا أعرف إذا كان المطبعون يتابعون احتقار الصهاينة لهم وازدرائهم لأكبر رأس حتى أصغر صعلوك متسكع يبحث عن الفتات في الطريق كأي كلب شوارع، لا أدري ما يقولونه لأهلهم وأبنائهم عن الخيانة».

وضمن سلسلة الاتصالات الرسمية بين النظام البحريني والكيان الصهيوني، أجرى المدعو رئيس المجلس الأعلى للبيئة «عبد الله بن حمد آل خليفة» اتصالًا هاتفيًا مساء يوم الأربعاء 23 أيلول 2020 مع وزيرة حماية البيئة في حكومة الكيان الصهيوني «غيلا غمليئيل»، حيث تبادلا التهاني باتفاق تطبيع العار، واستعرضا مجالات التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وعدد من الأمور البيئية التي لها تأثيرها في المنطقة، وإيجاد الحلول لها من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
رقم : 888363
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