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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 16:37

مقترح موسكو لواشنطن يؤكد ضرورة عدم التدخل بشؤون بلديهما الداخلية

مقترح موسكو لواشنطن يؤكد ضرورة عدم التدخل بشؤون بلديهما الداخلية
ودعا بوتين في بيان حول التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي إلى "تبادل ضمانات بشكل مقبول للطرفين، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يشمل العمليات الانتخابية، بما في ذلك عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التقنية العالية".

وجدد الرئيس الروسي في بيانه الاقتراح للولايات المتحدة بالموافقة على برنامج شامل للتدابير العملية لإعادة إطلاق العلاقات بين البلدين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتضمن استعادة حوار ثنائي منتظم واسع النطاق بين الوكالات المعنية، والحفاظ على الأداء الفعال والمستمر لقنوات الاتصال بين الإدارات المختصة في البلدين.

كما دعا البيان للعمل المشترك على تطوير وإبرام اتفاق حكومي ثنائي بشأن منع الحوادث في مجال المعلومات على غرار الاتفاقية السوفيتية الأمريكية السارية بشأن منع الحوادث في مياه البحار والمجال الجوي فوقها من العام 1972.

وناشد بوتين جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، التحرك نحو إبرام اتفاق عالمي تأخذ بموجبه الدول على نفسها الالتزام السياسي بعدم المبادرة في توجيه ضربة ضد بعضها البعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
رقم : 888365
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