الكاظمي يرد على دعوة الصدر تشكيل لجنة تحقيقة

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".واضاف الكاظمي، "نؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا ،اليوم الجمعة، الى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.