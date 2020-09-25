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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 16:59

حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية

حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
وفي حوار متلفز، اوضح العميد تنكسيري، انه تم تقسيم المهام بين القوة البحرية للجيش والقوة البحرية للحرس الثوري تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، حيثث تتولى بحرية الحرس الثوري مسؤولية المنطقة الممتدة من مضيق هرمز حتى نهاية الخليج الفارسي.

وقال العميد تنكسيري ان عملية الرصد جرت بحرا وجوا وان هذه المجموعة لم تدخل منطقة الخليج الفارسي منذ اكثر من 10 اشهر ومنذ دخولها الى المنطقة برفقة ثلاث بوارج حربية.

وقال قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية إن قوات الحرس رصدت عبور حاملة الطائرات الأمريكية، والمجموعة القتالية المرافقة وأجرت معها اتصالا وسألتها بعض الأسئلة، مؤكدا أن القوات الأمريكية تجاوبت مع القوات الإيرانية وأجابت عن أسئلتها بالكامل.

وشدد قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني على أن المنطقة ملك لنا ونحن نراقبها على مراحل عدة للوصول إلى نقطة ثابتة ، وقال: "فعلنا ذلك في مضيق هرمز وجزر نازعات وعند نقطة استقرارهم". لدينا سيطرة كاملة علیهم من وقت الوصول إلى وقت المغادرة.

وقال العميد تنكسيري: "لا فرق بين وجود وغياب الأمريكيين في منطقة الخليج الفارسي"، قائلا: "الأمريكيون يجب أن يكونوا في الخليج الفارسي ، لأنهم عندما يتواجدون هناك فهذا يعني أننا نسيطر عليهم بالكامل.

وأكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: الخليج الفارسي بأكمله تحت مراقبتنا واستطلاعنا ، بحيث يكون لدينا والقوات الجوية طائرات بدون طيار في سماء الخليج الفارسي ليل نهار ، ونراقب المنطقة باستمرار ونضعها تحت سيطرتنا بالكامل.
وقال تنكسيري: "في المستقبل القريب سيكون لدينا سفن عابرة للمحيط في منظمة القتال البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأعلن العميد تنكسيري: أيضًا سيتم بناء سفن عابرة للمحيط بطول 65 مترًا في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، والتي يمكنها أيضا حمل طائرات هليكوبتر.

واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري ان السفن والصواريخ ومشاة البحرية والقوات الجوية البحرية والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الصاروخي، هي القواعد الثمانية الرئيسية للقدرات القتالية البحرية للحرس الثوري، مضيفا: ستنضم سفن ومروحيتان وطائرات مسيرة الى بحرية الحرس الثوري العام الجاري.
رقم : 888373
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