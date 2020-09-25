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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 17:50

الشيخ الخطيب: لاحتفاظ الشيعة بالمالية

الشيخ الخطيب: لاحتفاظ الشيعة بالمالية
حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، "اللبنانيين من التفشي الكبير لفيروس كورونا، ما حوله الى جائحة تنذر بكارثة يصعب تداركها، ولا سيما اننا بتنا نشهد يوميا اعداد كبيرة من الإصابات والمزيد من الوفيات.

واضاف الشخ الخطيب حسنا فعلت وزارة التربية بتأجيل بدء العام الدراسي لأسبوعين، بيد ان ذلك لا يكفي فالمطلوب اتخاذ خطوات اكثر فعالية واشد قسوة للحد من تفشي الوباء، ولقد هالنا حجم الاصابات اليومية بهذا الوباء في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما تلك التي اصابت سجن رومية.

وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: "لذلك فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع لمعالجة التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الناجعة التي تحول دون تفشي الوباء بين المساجين والعمل على اطلاق الموقوفين دون محاكمة، كما نطالب المجلس النيابي بالإسراع باقرار قانون عفو يشمل الذين لم يتورطوا بدماء اللبنانيين".
رقم : 888379
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