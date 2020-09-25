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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 17:57

وسائل اعلام صهيونية: أمريكا تضغط على قطر للتطبيع

وسائل اعلام صهيونية: أمريكا تضغط على قطر للتطبيع
وبحسب وسائل الإعلام، أن جهات في الخليج الفارسي، قالت لاذاعة إسرائيلية، إن ضغوطاً أميركية تمارس على قطر للموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بصورة رسمية مقابل إلغاء المقاطعة من قبل السعودية مصر الامارات والبحرين.

ووفق وسائل الإعلام، فإن قطر حتى الآن ترفض ربط القضيتين.

كما نقلت عن جهات أُخرى في الخليج الفارسي، أن قطر تخشى من أن يمسّ اتفاق تطبيع علني مع "إسرائيل" بمكانتها في أوساط الفلسطينيين.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية "لولوة الخاطر" قالت منذ أيام أن بلادها لن تنضم إلى دول مجلس التعاون في إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.

وأشارت في حديث لوكالة "بلومبيرغ" الى أن الحل لا يمكن أن يكون بالتطبيع، وأن جوهر الصراع هو حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون كأشخاص من دون وطن ومعاناتهم تحت وطأة الاحتلال.

كما أوضحت أن بلادها لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الخلاف، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل، دون تفاصيل أخرى.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في البيت الأبيض، على اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رقم : 888381
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