الشيخ ياسين: بيئة المقاومة لن تهتز لجوع أو لترهيب

أسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي خلال تصريح له، "لحالة المراوحة القائمة في موضوع تشكيل الحكومة، والتي تقضي على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي والمعيشي، ما ينذر بأسوأ العواقب ما لم يبادر المعنيون الى التخلي عن مصالحهم واحترام جميع مكونات الشعب اللبناني، الذي يرزح كله تحت ازمات تهدد عيشه واستقراره".



وقال الشيخ ياسين: "ما نسمعه عن كلام ممن يدعون السيادة، يدل بشكل قاطع على ارتباطاتهم الخارجية لضرب الاستقرار العام في البلد، فيما لم نسمع منهم موقفا او كلمة حول تكاثر الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، جوا وبرا وبحرا الدائمة، والتي دفعت قيادة الامم المتحدة الى استنكارها، لأنها تزيد التوتر في الجنوب وتخرق القرارات الدولية بشأن لبنان".



أضاف: المواطنة الحقيقية، تتطلب من الجميع وضع مصالحهم الخاصة جانبا أمام مصلحة الوطن وليس العكس".



وختم ياسين معتبرا أن "هذه الضغوطات على الشعب اللبناني، هدفها الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة في كل المناطق ومن كل الطوائف لمحاصرة المقاومة وإلغاء سلاحها الذي حرر لبنان ويحميه من العدو الاسرائيلي ومن المشروع الصهيوامريكي التكفيري"، مؤكدا ان "بيئة المقاومة ومن كل الطوائف لا يمكن ان تهتز لجوع او لترهيب ولا يغير من موقفها ترغيب ووعود، لأننا نعلم ان بقاء الوطن هو بالتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".