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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 18:03

ليبيا.. قرار عاجل من قوات الوفاق بعد اشتباكات في طرابلس

ليبيا.. قرار عاجل من قوات الوفاق بعد اشتباكات في طرابلس
وبحسب مصادر صحفية، فقد أمر النمروش بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، والتحقيق مع قادتهما في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.

وأضاف النمروش أنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.

يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذية لتاجوراء.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.

وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين القوات التابعة لحكومة الوفاق في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
رقم : 888383
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