الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 18:07

عباس: لا أمن ولاسلام في المنطقة في ظل الاحتلال

عباس: لا أمن ولاسلام في المنطقة في ظل الاحتلال
وقال عباس بان واهم من يظن بأن الشعب الفلسطيني سيتعايش مع الاحتلال، مؤكدا انه "لا امن ولا سلام ولا استقرار ولا تعايش في ظل الاحتلال"،مضيفا "سنواصل صناعة الحياة وبناء الامل تحت راية الوحدة الوطنية".

وتابع عباس: قبلنا بجميع المبادرات التي عرضت علينا وكرست حياتي شخصياً لتحقيق السلام المنشود لكن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقيات، هذا ووجه عباس دعوى الى الامم المتحدة قائلا: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للانخراط في عملية سلام حقيقية.

هذا وتعقد الجمعية دورتها اليوبيلية الـ75، وسط ظروف استثنائية فرضها تفشي فيروس كورونا، ما دفع العديد من زعماء العالم إلى عدم الحضور والاكتفاء بتسجيل خطبهم لبثها عبر شاشة قاعة الجمعية العامة.
رقم : 888384
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
25 أيلول 2020
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس