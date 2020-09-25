عباس: لا أمن ولاسلام في المنطقة في ظل الاحتلال

وقال عباس بان واهم من يظن بأن الشعب الفلسطيني سيتعايش مع الاحتلال، مؤكدا انه "لا امن ولا سلام ولا استقرار ولا تعايش في ظل الاحتلال"،مضيفا "سنواصل صناعة الحياة وبناء الامل تحت راية الوحدة الوطنية".



وتابع عباس: قبلنا بجميع المبادرات التي عرضت علينا وكرست حياتي شخصياً لتحقيق السلام المنشود لكن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقيات، هذا ووجه عباس دعوى الى الامم المتحدة قائلا: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للانخراط في عملية سلام حقيقية.



هذا وتعقد الجمعية دورتها اليوبيلية الـ75، وسط ظروف استثنائية فرضها تفشي فيروس كورونا، ما دفع العديد من زعماء العالم إلى عدم الحضور والاكتفاء بتسجيل خطبهم لبثها عبر شاشة قاعة الجمعية العامة.