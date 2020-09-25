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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 18:13

مسؤول سوري يكشف عن موعد مبدئي لفتح معبر جابر الحدودي

مسؤول سوري يكشف عن موعد مبدئي لفتح معبر جابر الحدودي
وصرح عبد الرحيم رحال أنه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "هناك معلومات أولية بإمكانية فتح منفد جابر الأردني الحدودي مع سوريا الأحد القادم، لأن الجانب الأردني أوشك أن ينهي الإصلاحات في المنفذ وتعبيد الطرقات".

وأضاف "نتمنى من المصدرين عدم إرسال برادات وشاحنات إلى المنفذ حتى يتم إدخال البرادات والشاحنات العالقة حاليا يوم الأحد القادم، وحتى يتم الإعلان رسمياً عن إفتتاحه من الجهة المعنية بالشأن".

وبين أنه لمرتين كان هناك برادات وشاحنات عالقة في منفذ جابر وتم إدخالها بالمساعي الحثيثة والتنسيق بين اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة ووزارة الاقتصاد المعنية بالموضوع والسفارة السورية في الأردن التي تواصلت بدورها مع السلطات الأردنية المعنية".
رقم : 888387
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