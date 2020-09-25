الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية لملاحقة فلول 'داعش'

بغداد (اسلام تايمز) - انتهت قوة من اللواء التاسع وقوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي بالاشتراك مع قيادة عمليات صلاح الدين من تفتيش وتأمين سلسلة جبال حمرين وحقول نفط علاس باتجاه الزركة.