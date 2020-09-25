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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 20:08
الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية لملاحقة فلول 'داعش'
واوضحت ان العمليات استمرت ليومين، واسفرت عن تدمير انفاق ومضافات لتنظيم "داعش" الارهابي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888409
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