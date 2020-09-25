سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..

خاص (اسلام تايمز) - أكد مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران أن تشكيل الحكومة اللبنانية أشبه ببورصة للأسهم تشهد انخفاضاً تارةً وارتفاعاً تارةً أخری. لكنه ولغاية الساعة تراوح مكانها خصوصاً بعد تصريحات الملك السعودي الاخيرة ضد حزب الله.