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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 08:10

وقفات احتجاجية في الحديدة تنديداً بجرائم العدوان ورفضا للتطبيع

وقفات احتجاجية في الحديدة تنديداً بجرائم العدوان ورفضا للتطبيع
وأشار المشاركون بحضور القائم بأعمال المحافظ "محمد عياش قحيم" ووكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري إلى أهمية الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدين الصمود والثبات والتلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وتصعيده على المحافظة.

وأشارت بيانات صادرة عن الوقفات التي أقيمت تحت عنوان "قوى العدوان تصعد في الحديدة بتوجيهات أمريكية بريطانية " إلى أن ذكرى 21 سبتمبر ثورة تحرير من التبعية والوصاية لقوى الطغيان والاستكبار العالمي وأعادت لليمن الاعتبار واستقلال القرار والحفاظ على هويته الإيمانية.

وأوضحت أن العدوان حاول إجهاض الثورة وفشل في تركيع اليمنيين الذين سطروا ملاحم الفداء والصمود خلال ست سنوات من الانتصارات.

ولفتت البيانات إلى دور الشعب اليمني في إفشال مخططات العدوان وإنجاح الثورة وتقديم قوافل العطاء.

وأكدت الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان وبذل الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.

وجددت البيانات رفض أبناء الشعب اليمني القاطع للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني وصفقة القرن المشؤومة التي يروج لها الخونة من الزعماء والملوك الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا خداما للمشروع الصهيوأمريكي الذي يرأسه أئمة الكفر والضلال، مؤكدة وقوف اليمنيين إلى جانب القضية والشعب الفلسطيني.

وأشادت بالانتصارات التي حققها ويحققها الجيش اليمني واللجان الشعبية بتأييد الله في معركة الدفاع عن حياض اليمن وكسر زحوف المرتزقة والمنافقين على مدينة الحديدة.

وباركت البيانات لقائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني المناضل بالذكرى السادسة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، مجددة العهد والولاء لقائد الحركة والمجلس السياسي الأعلى.
رقم : 888472
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