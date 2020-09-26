هذا ما دار بين لافروف ووفد المعارضة السورية بموسكو



وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف استقبل وفدا من مایسمى "جبهة السلام والحرية" برئاسة رئيس "تيار الغد" أحمد الجربا، مشيرة إلى أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع تطورات الوضع في سوريا.



وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء التزامه الثابت بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مبديا أمله في أن تسهم الجبهة الجديدة التي تمثل تحالفا للمنظمات العربية والكردية والآشورية بالإضافة إلى "المجلس العربي في الجزيرة والفرات"، إسهاما مهما وبناءا في تقديم التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.



وأشارت الوزارة إلى أن الجربا وغيره من قيادات الجبهة أجروا في موسكو مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.