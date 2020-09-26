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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 09:05
لبنان.. القبض على ارهابي متورط بجريمتي كفتون والبداوي
وبالسياق، قال مراسل موقع المنار إن “العملية تمت بمداهمة لأحد المنازل في منطقة كفرشلان المؤدية الى الضنية حيث كان الشامي مختبئا”، وتابع “بحسب المعلومات كان يتنقل بواسطة سيارة ذات زجاج داكن”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888480
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