لبنان.. القبض على ارهابي متورط بجريمتي كفتون والبداوي

وبالسياق، قال مراسل موقع المنار إن “العملية تمت بمداهمة لأحد المنازل في منطقة كفرشلان المؤدية الى الضنية حيث كان الشامي مختبئا”، وتابع “بحسب المعلومات كان يتنقل بواسطة سيارة ذات زجاج داكن”.