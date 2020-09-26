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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 09:11

الدوافع السرية لـ زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا

الدوافع السرية لـ زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا
فقد كشف رئيس ما يسمى حزب “الإرادة الشعبية”، قدري جميل، عن طرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، للقوى الكردية خلال زيارته الأخيرة إلى مناطق سيطرة "قسد" التابعة للولايات المتحدة وقال جميل في تصريحات إعلامية، إن جيفري طرح خمس نقاط خلال اجتماعه مع القوى السياسية الكردية السورية.

وبحسب جميل فإن الولايات المتحدة “لن تسمح للأتراك بإعادة ما حدث في مدينة رأس العين وتل أبيض، أو الاستحواذ على أرضٍ جديدة، تحت طائلة العقوبات” كما حث جيفري، وفقاً لما نقله جميل، على “التعجيل بالاتفاق الكردي- الكردي، لأننا ذاهبون إلى معارضة جديدة وقوية خارج إطار مايسمى "الائتلاف الوطني السوري”.

وأدعى جيفري بأن واشنطن تؤيد وحدة سوريا مع الحفاظ على حقوق الأكراد، كما دعا إلى فك الارتباط مع “حزب العمال الكردستاني” (PKK) وشدد جيفري على أن البنود السابقة “استراتيجية أمريكية لا علاقة لها بقدوم أو بذهاب رئيس أمريكي”، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة.

يذكر ان الولايات المتحدة قد وعدت اكراد العراق وسوريا بوعود لم تستطع الوفاء بها وتخلت عنهم عندما دعت الضرورة لمساعدتهم.
رقم : 888481
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