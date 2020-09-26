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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 09:23

بقائی هامانه: اتهام الاخرین نابع من وهم التفوق لدی الغربیین

بقائی هامانه: اتهام الاخرین نابع من وهم التفوق لدی الغربیین
واضاف "إسماعیل بقائی هامانه" في اجتماع الدورة الخامسة والأربعین لمجلس حقوق الإنسان، وردا علی بیان مشترك لمجموعة دول غربیة ینتقد أوضاع حقوق الإنسان في إیران:من المؤسف أن بعض الدول تدعو الآخرین إلی احترام حقوق الإنسان فیما نسیت جرائمها الماضیة والحالیة وتسترت علی حقیقة أن الکثیر من معاناة الآخرین هو نتیجة للسیاسات الاستعماریة الماضیة وعقلیة الهیمنة الخاصة بها.

وانتقد السفیر الإیراني النهج الغربي لقضایا حقوق الإنسان، وقال إن مثل هذه السیاسة لا تؤدي إلا إلی الانقسام والمواجهة بین الدول وتهین حقوق الإنسان کأداة لأغراض سیاسیة، وأکد أن بعض الدول الأوروبیة حولت مجلس حقوق الإنسان إلی ساحة للتدخل ضد الدول النامیة.

وأشار ممثل بلادنا إلی أن سیادة القانون، ضروریة لحمایة حقوق الإنسان واحترامها، واعتبر أنه من غیر المقبول الضغط علی الحکومات الأخری تحت رایة حقوق الإنسان لتغییر النظام القانوني المحلي أو التدخل فی قضایا المحاکم.

وفي حدیثه امام الدورة الخامسة والأربعین لمجلس حقوق الإنسان، قال السفير بقائي هامانه إن أفضل طریقة لتحقیق أهداف المجلس هي من خلال الحوار والتعاون علی أساس مبدأ الحیاد وتجنب الاتهام والصور النمطیة.

من جهة أخری، حذر المسؤول الایراني من استمرار الانتهكک الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان الفلسطیني في الأراضي المحتلة، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلی منع تطبیع الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان من قبل کیان قائم علی الإرهاب والعدوان.

یشار إلی أنه خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان امس الجمعة، تلا السفیر الألماني، نیابة عن مجموعة من الدول الغربیة، بیانا ینتقد أوضاع حقوق الإنسان ودعا إلی وقف القصاص، کما شهدت الجلسة هجمات لفظیة حادة من قبل الدول الغربیة ضد الصین وروسیا وبیلاروسیا وفنزویلا وسوریا.

يشار الى ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة رفض في تصريح له امس، البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الاوروبي في مجلس حقوق الانسان حول ايران.

واعتبر خطيب زادة اصدار هذا البيان بنهج انتقائي وفاقد لأي أساس، وبأنه لا قيمة له، وقيّمه بأنه يتعارض اساسا مع سبل الارتقاء بحقوق الانسان.
رقم : 888486
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