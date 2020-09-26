عريقات يكشف الذريعة التي يسوقها المطبعون مع كيان الاحتلال



وفي رده على هذا الذريعة التي تسوقها هذه الدول لتبرير علاقتها مع الكيان، كتب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تغريدة اليوم السبت في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال فيها: شبكة كبيرة تُلقي اللوم علينا وتحملنا مسؤولية تطبيع العرب لأننا فاوضنا عقدين، وتتغاضى عن المستوطنات والإعدامات والإملاءات، لكن الرد حاسم وواضح وهو لن نخضع ولن نركع وإن لم يكن لنا سلام لن يكون سلام لأحد.



وتجدر الاشارة الى أن السلطة الفلسطينية قررت وقف كافة أنواع الاتصال والتنسيق مع الكيان الصهيوني بعد قراره بضم الضفة الغربية والأغوار.



كما أن وجود بعض المطبعين والمنسقين مع الكيان الصهيوني لا يبرر للآخرين التطبيع واقامة علاقات مع الاحتلال.