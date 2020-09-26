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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 09:33

الحرس الثوري يعرض منصة لإطلاق صاروخين من نوع رعد500

الحرس الثوري يعرض منصة لإطلاق صاروخين من نوع رعد500
وتم الكشف عن صاروخ رعد-500 الذي يعمل بالوقود الصلب، خلال شهر شباط الماضي من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وهو من الصواريخ التي صنعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بتقنيات راقية من قبيل استخدام ألياف الكاربون في غلاف الصاروخ ومحرك "زهير" الجديد بهيكل من المواد المركبة غير الفلزية.

ويخفف استخدام ألياف الكاربون في غلاف صاروخ رعد-500 من الضغط والاهتزاز الناجم عن اللحظات الاولى من الإطلاق، حيث تفيد المعلومات المنشورة عن هذا الصاروخ، انه يتحمل ضغط 100 جو ودرجة حرارة 3 آلاف درجة سانتيغراد.

كما ان استخدام ألياف الكاربون ومواد غير فلزية في الصاروخ، تساهم في الحد من قدرة الرادارات على اكتشافه، مما يجعله قادرا على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخية بسهولة.

والميزة الاخرى في استخدام ألياف الكاربون، تتمثل في تخفيف وزن الصاروخ وإكسابه سرعة أكبر، وبالتالي زيادة مدى الصاروخ، وبالمقارنة مع صاروخ فاتح-110 والذي استخدم فيه الغلاف الفلزي، فإن صاروخ رعد-500 يزن نصف صاروخ فاتح-110، فيما ازداد مداه 200 كيلومتر، ليصل الى 500 كيلومتر.
رقم : 888492
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