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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 09:38

العراق.. أول تعليق من الجزائري بعد إعفائه من منصبه

العراق.. أول تعليق من الجزائري بعد إعفائه من منصبه
اكد القيادي بالحشد الشعبي حامد الجزائري ،يوم امس الجمعة، ان خطواته القادمة نحو العمل الجهادي السياسي، فيما اشار الى ان اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا "زوبعة في فنجان".

وقال الجزائري في بيان ان "الجميع يعلم اننا ضحينا وعملنا على اعادة هيبة الدولة بعد ان كان العراق قاب قوسين او ادنى ويشهد لنا القاصي والداني بذلك"، مبينا ان "واجبنا الشرعي والقانوني يحتم علينا ان نبقى جنودا اوفياء لهذا الوطن لا منة منا بل هو واجب شرعي ووطني".

واضاف ان "ما تأمرنا به المرجعية الرشيدة هو بمثابة تكليف وواجب عيني"، مشيرا الى "اننا ندرك المخططات جميعها، فلهذا نؤكد على هيبة الدولة والنظر الى اعادة المؤسسات الحكومية الى مسارها الصحيحة وكذلك خطواتنا القادمة نحو العمل الجهادي السياسي بعد ان نوهت عليه المرجعية الرشيدة".

وتابع ان "اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا زوبعة في فنجان كوننا نحن نعمل بتكليف شرعي وقانوني والمناصب لدينا هي مجرد تكليف وليس تشريف"، داعيا الجميع الى "التاكد من الحقائق لا البت بها دون العودة الى مصادرها لا ان تاخذهم غاياتهم المريضة لانبعاث السموم الحاقدة لمن تصدى ووقف بوجه الارهاب التكفيري".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي ،فالح الفياض، قد قرر اعفاء حامد الجزائري من مهام آمرية اللواء الـ18 في الحشد، ووعد القدو من مهام آمرية اللواء الـ30.
رقم : 888497
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