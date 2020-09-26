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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 10:48
مقتل 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية أوكرانية
وقالت وزارة الداخلية الوكرانية ،في بيان منفصل إن”طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888513
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