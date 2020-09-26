مقتل 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

كييف (اسلام تايمز) - قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، إن”طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصا تحطمت في أوكرانيا، مساء امس الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22،ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم”.