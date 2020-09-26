الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 أيلول 2020 ساعة 10:59

رغم سقوط قتلى وجرحى.. المصريون مستمرون في التظاهر

رغم سقوط قتلى وجرحى.. المصريون مستمرون في التظاهر
واستمرت التظاهرات رغم اعتقال العشرات، ومحاولة التصدي للمتظاهرين بإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في مناطق عدة.

وقامت قوات الأمن المصرية أيضا بنشر تعزيزات أمنية مشددة في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس.

كما أغلقت الحكومة المصرية طريق الأوتوستراد في القاهرة لمدة يومين؛ بسبب ما قالت إنها أعمال صيانة لبعض الجسور.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو للتظاهرات الليلية ضد "السيسي" والتي استمرت رغم سقوط قتلى ومصابين.

وقام أهالي قرية ميت رهينة بالبدرشين، باشعال النيران في إطارات السيارات للتغلب على الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الشرطة.

وقال ناشطون إن 5 قتلى سقطوا برصاص قوات الأمن 3 في العياط و2 في البليدة (شمالي مصر).

ونشر آخرون أسماء قتلى العياط وهم "سامي وجدي سيد بشير(27عاما)، رضا محمد حامد أبو إمام(23 عاما)، محمد ناصر حمدي إسماعيل".

شاهد: المصريون مستمرون في التظاهر رغم سقوط قتلى وجرحىشاهد: المصريون مستمرون في التظاهر رغم سقوط قتلى وجرحى

كما قال ناشطون إن محاولات الشرطة لتفريق المتظاهرين خلفت إصابات خطيرة.

شاهد: المصريون مستمرون في التظاهر رغم سقوط قتلى وجرحى

كما نشر الإعلامي والمذيع بقناة مكملين الفضائية المعارضة (تبث من تركيا)، مقاطع فيديو تظهر حرق متظاهرين صورا لـ"السيسي" معلقا عليها بقوله "ليلة سقوط فرعون".

شاهد: المصريون مستمرون في التظاهر رغم سقوط قتلى وجرحى
وتشهد مصر منذ الأحد الماضي موجة احتجاجات عقب دعوات التظاهر التي أطلقها رجل الأعمال والمقاول المعارض "محمد علي" وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة.
وطالب "علي" في فيديو جديد نشره على صفحته بموقع فيسبوك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح الميادين العامة أمام المتظاهرين، كما طالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف هدم المنازل وإيقاف العمل فورا بقانون المصالحات المتعلق بالعقارات غير النظامية.
وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء.
وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الهدم خلال الشهر الحالي.
وتحدثت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاحتقان والغضب المكتوم لدى المصريين بسبب قرارات لرفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، مع ثبات الدخول.
رقم : 888516
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
25 أيلول 2020
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس