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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 11:08

دعوة كويتية لحل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية

دعوة كويتية لحل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية
وقال الصباح: "ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام"، مؤكداً موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقاً للمرجعيات الدولية.

وجدد المسؤول الكويتي الرفيع تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، مفيداً بأن "القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة".

وجدد رئيس الوزراء الكويتي أيضاً دعم الجهود لإعادة المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن قبل أيام في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

دعوة كويتية لحل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية
رقم : 888519
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