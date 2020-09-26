نبيه بري: لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها

وراى المكتب الاعلامي لبري ان "المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، و​الحكومة​ هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات و​المجلس النيابي​ أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها".



كما اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون​ في وقت سابق على دعمه للمبادرة الفرنسية وضرورة استمرارهاواكد عون أن "المبادرة حظيت باهتمام كبير من كل الافرقاء اللبنانيين ومنه شخصيا وتمنى أن تستمر"، مشيرة إلى أن "أديب أكد للرئيس عون أنه لا يستطيع أن يكمل المهمة"، موضحة انه "لم يتم تحديد استشارات جديدة بانتظار الظروف السياسية".



وكان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ اعلن في كلمة له من ​قصر بعبدا​ صباح اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة ​تشكيل الحكومة​.