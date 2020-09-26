الكعبي: المقاومة مستمرة في العراق رغم الرفس الاميركي

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء أن الكعبي صرح أنه بعد التهديدات المتخبطة لوزير خارجية أمريكا اتضح جيدا أن المخنوق يحاول الرفس.



وبین الشیخ أكرم الكعبي في تغريدة على تويتر أن هذه التهديدات اليائسة تدل على أن المقاومة قد أثمرت جهودها لتحرير العراق واستعادة سيادته المنهوبة من قبل العجرفة الامريكية.



کما أعرب عن تهانيه للمقاومين الابطال بمناسبة انتصارات رجال المقاومة وحرَضهم على الاستمرار بالعمل، موضحا أن تهديدات الاعداء لا تخيفنا، فاننا لم نسلك هذا الطريق إلا وكنا نرجو المصير وتمنينا إحدى الحسنين: أما النصر أو الشهادة.



وأكد الامين العام للنجباء أن صراخ العدو دليل على انتصارات المقاومة ودعا جميع القوى السياسية الى تتويج هذا الانتصار بإدانة واستنكار الاستهتار الامريكي بسيادة وكرامة البلد.

وشدد الكعبي في الختام على ضرورة مطالبة القوى السياسية العراقية للاحتلال الامريكي بتنفيذ قرار الشعب ومجلس النواب باجلاء قواته المحتلة بشكل كامل من العراق.