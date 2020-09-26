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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 14:30

الأزهر يقف بجانب نظام السيسي ويتخلى عن المتظاهرين!

الأزهر يقف بجانب نظام السيسي ويتخلى عن المتظاهرين!
وأشاد الأزهر، عبر بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، بما أسماه "وعي الشعب المصري في تفويت الفرصة علي كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد"، و"عدم الانسياق وراء الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام"، وفق البيان.

وأكد ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ووصف الأزهر، دعوات التظاهر الذي شهدتها البلاد بأنها "تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار"على حد قوله.

وزعم أن "ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة".

ودعا الأزهر الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.

وخرجت التظاهرات في أنحاء مصر، بدعوة من رجل الأعمال والمقاول المصري المعارض "محمد علي"، وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة، وذلك في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وحالة الاحتقان والغضب التي يعيشها المصريون بسبب رفع أسعار المعيشة والمواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال .
رقم : 888560
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