172 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3204جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 443 الفا و 86 حالة لغاية الان بينهم 4041شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 372 الفا و51 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 172 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و394 شخصا.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و905 الفا و352 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.