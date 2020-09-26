الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر

وفي كلمة القاها اليوم السبت في مراسم افتتاح دورة الدكتوراه الثامنة في قيادة العمليات المشتركة والمركبة ودورة الماجستير 31 في إدارة الدفاع بجامعة الضباط التابعة للجيش، قال العميد دادرس: نشهد اليوم اجراءات حظر جائرة ضد بلادنا، وبالطبع يمكن التغلب عليها بسهولة بواسطة ثقافة المقاومة والصمود.



واوضح أن تطور ايران تحقق بالرغم من وجود القيود الشاملة، وقال: على مر التاريخ ليس لدينا شعب ومجتمع يمكن أن يصل الى الكمال بسهولة، والحظر كان موجودا معنا منذ اليوم الأول للثورة، ولولاه لما شهدنا هذا التطور. واضاف العميد دادرس: واليوم فان المعدات الإيرانية ليست مستأجرة ولا يتم شراؤها من الآخرين، فهذا التطور هو نتيجة مقاومة الأعداء وحظرهم، وبسبب حظر السلاح على إيران كان علينا إنتاج الأسلحة المطلوبة بأنفسنا.



وتطرق نائب القائد العام للجيش الايراني الى تاريخ حظر الأسلحة منذ بداية الثورة الإسلامية، وقال: ولولا هذا الحظر لما وصلنا إلى مرحلة الإرادة والابداع ولم نكن نشهد اليوم انتصارات عظيمة.



واشار الى ان بعض دول المنطقة لديها معدات حديثة مثل مقاتلات F-35 وأنظمة دفاع متطورة، مضيفا: لم تمنحهم هذه المعدات الاقتدار والعزة، ونرى أحيانا أنهم يطلقون عليهم تسمية البقرة الحلوب، ويقولون (الاميركان) إنهم لن يتمكنوا من استخدام المعدات حتى لمدة أسبوع دون وجودنا.



ومضى قائلا: على الرغم من عدم امتلاكنا مقاتلات F-35 اليوم، إلا أن معداتنا ليست مستعارة ولسنا وكلاء للقوى العظمى في المنطقة، وتمكنا من تحويل الحظر إلى فرصة للتقدم والوصول الى مرحلة الابداع والاكتفاء الذاتي في تصنيع مختلف المعدات الدفاعية، ومعداتنا اليوم مقتدرة، ودول المنطقة اليوم، على الرغم من امتلاكها المعدات الحديثة، لا تتمتع بالاستقلال وتتحرك في اطار اهداف الاستكبار العالمي.



ولفت نائب القائد العام للجيش الى انه يتم انتاج ما تحتاجه القوة البرية، مضيفا: نصنع الدبابات والمدافع والمروحيات وصواريخ أرض - أرض والصواريخ قصيرة المدى، وقواتنا المبدعة والمؤمنة على استعداد للرد على تهديدات الاعداء.



واضاف العميد دادرس: في القوة الجوية، قمنا بتصنيع طائرة إيرانية بالكامل، وقد زرت خط الإنتاج قبل أيام ورأيت أن القوة الجوية قوة قادرة ومتخصصة وموحدة وجاهزة.



واشار الى التطور الذي حققته ايران في مجال الدفاع الجوي، وقال: في مجال الطائرات المسيرة لسنا فقط متخلفين عن العالم، ولكن حققنا إنجازات في هذا المجال قد لا يكون من المناسب الافصاح عنها، ولدينا معدات حديثة قد تكون أعلى من المستوى العالمي في بعض المجالات، والأهم من ذلك، نقوم بتوجيه هذه المنظومات.



وتابع نائب القائد العام للجيش قائلا: تمتلك قوة دفاعنا الجوي اليوم رادارات ومعدات دفاعية قوية للغاية، ويبحر أسطولنا البحري اليوم في المحيطات ولديه غواصات قوية جدًا تم انتاجها من قبل الكوادر المحلية المؤمنة.



واضاف العميد دادرس: عندما يتحدث العدو عن التفاوض، فهذا يعني أن قدراتنا مؤثرة وتغير سلوك العدو، واليوم هذه القدرات هي في الحقيقة تحقق وعد الله للشعب الإيراني الذي تحمل المصاعب ووصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.