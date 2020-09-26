الحكومة اللبنانية إلى المجهول !!

وتوجه أديب بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدًا أن “مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا” حسب تعبيره.



ولفت أديب الى أنه “مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما”، مشيرا الى انه “سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها”.



وجاء في تغريدة للرئاسة اللبنانية على موقع تويتر، ان الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها.



وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلّف على الجهود التي بذلها وابلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.



وأشار المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​نبيه بري​، الى انه "لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من أغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة".



وراى المكتب الاعلامي لبري ان "المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، و​الحكومة​ هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات و​المجلس النيابي​ أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها".



وفي هذا الصدد اشار الباحث السياسي، حكمت شحرور الى أن تدخلات ما يسمی بنادي الرؤساء هو السبب الاساسي وراء استقالة الرئيس اللبناني المكلف، مصطفی أدیب.



وقال شحرور ان فريق"8 أذار" استشعر ان هناك محاولة لابتداع طريقة جديدة للحكم بحيث يتدخل ما يسمی بنادي الرؤساء في طبيعة تشكيل الحكومة لا بل يتفرد في تشكيل الحكومة دون العودة الی الأصول الدستورية ودون المشاورات مع رئيس الجمهورية أو الكتل النيابية.



وتابع ان ما یسمی بنادي الرؤساء استثمر الضغط الدولي العارم علی لبنان والازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وظنوا ان الرياح الی جانبهم ويستطيعون فعل مايريدون.



ومن جهته قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الاسراع باجراء الاستشارات النيابية الملزمة



وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان: "كنا قد توسمنا خيرا من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة التحديات التي يعيشها على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتمنينا أن ينجح الرئيس المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة سريعا مستفيدا من قوة الدفع الفرنسية وزخم التوافق الداخلي في تسمية الرئيس المكلف. لكن، وللأسف جاء الاعتذار اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين.



إنني أناشد الرئيس الفرنسي الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة، ومواصلة مساعيه ومبادرته لمساعدة لبنان. إن الظروف التي يعيشها لبنان استثنائية، وهي تتطلب جهودا استثنائية، وأن تتوقف القوى السياسية عن الممارسات والتجاذبات التي تهدد ما بقي من مقومات صمود الوطن. إن اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الاسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان".



ويذكر ان سادس اجتماع تشاوري بين مصطفی أديب ورئيس الجمهوري ميشال عون، لم يدم أكثر من ربع ساعة ليخرج مصطفی أديب ويعدد بعض الاسباب التي دفعت به للاعتذار عن تشكيل الحكومة.



وسيدعو رئيس الجمهورية الی استشارات نيابية ملزمة لاختيار شخصية جديدة تتكلف بتشكيل حكومة.



وقال مصدر مطلع ان عون لم يكن متفاجئ لهذا الاستقالة وان اديب أخر تقديم الاستقالة لاجراء بعض المشاورات.



ويری خبراء ومتابعون للشأن اللبناني ان الضغوط الاميركية والسعودية لعبت دوراً في منع تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ما أحاطت الايجابيات مسار تشكيل الحكومة.

