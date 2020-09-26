باكستان تسجل 566 إصابة و 7وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6451 حالة وفاة.



وأشار المركز، إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 295333 حالة، بينما توجد 576 حالة في وضع حرج، وتم تسجيل 16,367 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 135,488 حالة في إقليم السند، و 98,941 حالة في إقليم البنجاب، و 37,588 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و14,932 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 3635 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و 2630 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير)