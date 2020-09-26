أردوغان يطلب من ماكرون منظومة صواريخ أوروبية حديثة!

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قال مسؤولون أتراك مطلعين إن أردوغان طلب في مكالمة هاتفية، جرت يوم الثلاثاء الماضي، من الرئيس الفرنسي، التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج "منظومة SAMP/T الدفاعية" التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية.



وجاء اتصال بين أردوغان وماكرون بعد توتر في العلاقات على عدة أصعدة.



وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون رد على هذا الطلب بأنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سوريا قبل بحث تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها.



وتفاوضت أنقرة مع باريس في السنوات الأخيرة بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.



وشهدت الفترة الأخيرة خلافات بين تركيا وفرنسا بسبب التصعيد العسكري في شرق المتوسط عقب عمليات تركيا التنقيب عن النفط في المنطقة.



يذكر أن تركيا امتلكت في العام الماضي عدة بطاريات من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية المتطورة، على الرغم من المعارضة الأمريكية الشديدة.