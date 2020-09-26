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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 17:23

سوريا .. شتاء خالي من أزمة المحروقات لهذه الاسباب

سوريا .. شتاء خالي من أزمة المحروقات لهذه الاسباب
وبيّن سلامة  أن عدم وجود أزمة مازوت يعود إلى ضعف الإقبال على المادة خلال الصيف ووجود رصيد منها، موضحاً أنه مع نهاية الثلث الأول من شهر تشرين الأول المقبل وإعادة عمل المصفاة ترتفع إمكانية إنتاج المازوت بنسبة 25%.

وقبل أيام، أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لموقع "الاقتصادي" أن وزير النفط بسام طعمة رفض مقترح شركة محروقات بتخفيض مخصصات العائلة من مازوت التدفئة لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر في الدفعة الواحدة، لافتاً إلى أن الإجراء المقترح كان لفترة مؤقتة، ريثما تصل توريدات جديدة من المشتقات النفطية، لكنه قوبل بالرفض.

وتشهد معظم المحافظات منذ حوالي الشهر أزمة نقص في المشتقات النفطية ومع استمرار الأزمة أعلنت وزارة النفط وجود نقص في مخزون المادة ومشكلة في توريدات المشتقات النفطية، بسبب العقوبات وبسبب عمرة مصفاة بانياس.

الجدير بالذكر أنه يحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر كل شتاء بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.
رقم : 888598
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