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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 19:14

برلماني ايراني: مخطط ‘‘الضغوط القصوى‘‘ الاميركي باء بالفشل

برلماني ايراني: مخطط ‘‘الضغوط القصوى‘‘ الاميركي باء بالفشل
وقال النائب عن اهالي شيراز /جنوب/ ابراهیم عزیزي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو زعم ان مخطط (الضغوط القصوى) سيرغم ايران على الجلوس الى طاولة المفاوضات لكن هذا المخطط باء بالفشل.

وأضاف: إن مثل هذه المخططات كانت واشنطن قد حاكتها منذ 40 عاماً وقد دلل الشعب الايراني أنه لن يحيد بهذه الضغوط عن مصالحه الوطنية ومبادئ ثورته قيد أنملة.

وشدد ان ممارسة مخطط "الضغوط القصوى" وتشديده لن يترك أي تأثيرات سلبية على روح المقاومة التي يمتاز بها الشعب الايراني الذي صمد بكل طاقاته في مواجهة هذه المؤامرات الشيطانية وثبت على مبادئه.

وأكد على ضرورة التزام الاوروبيين بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي وبلوغهم القناعة بضرورة العمل وفق مصالح بلدانهم والعمل باستقلالية إذ ان الوقوف الى جانب اميركا لايصب في مصالحهم.
 
رقم : 888610
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