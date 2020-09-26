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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 19:18

الداخلية اليمنية تكشف عن إفشال 41 عملية انتحارية للقاعدة وداعش

الداخلية اليمنية تكشف عن إفشال 41 عملية انتحارية للقاعدة وداعش
وأفاد العميد العجري في بيان له اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال 41 عملية انتحارية للـ"قاعدة" و "داعش" وضبط 2537 عنصرا تابعا للعدوان خلال 2000 يوم من العدوان والصمود.

وتحدث عن إفشال 302 مخطط للعدوان كان يستهدف الأمن والاستقرار، كما تم كشف وإبطال 1483 عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان في الطرقات والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة.

وكشف العجري عن 668 عملية ضبط أسلحة كانت مع عناصر تابعة للعدوان وضبط 342 قضية تزييف عملة منذ بداية العدوان، وتنفيذ 6015 عملية إعادة مسروقات إلى أصحابها، وضبط 64204 قضايا جنائية منذ بداية العدوان عام 2015.

ولفت العميد العجري إلى أن العدوان يسعى بشكل متواصل إلى استهداف حياة وأمن المواطن اليمني ونشر الفوضى والجريمة، في كل محافظات الجمهورية اليمنية، وذلك بدعم الجماعات التكفيرية، والعصابات الإجرامية، وتشكيل جماعات مسلحة لتحقيق هذا الهدف الشيطاني.
رقم : 888611
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