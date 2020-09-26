ممثل البحرين يقاطع كلمة لـADHRB بعد ادانتها التطبيع مع ‘‘اسرائيل‘‘

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية للمنظمة ضمن مناقشات البند الرابع الجارية في مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 45 المنعقدة حاليا في جنيف.



ولفتت المنظمة في كلمتها إلى أن آل خليفة انتهكوا كل عقد اجتماعي بينهم وبين شعب البحرين عبر انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي شملت المجتمع المدني والمعارضة السياسية والمطالبين بالديمقراطية، والمدافعين عن حقوق انسان ورجال الدين. لكل ذلك اعتبرت المنظمة أن اتفاق التطبيع الذي وقعه الخليفيون مع الصهاينة منتصف شهر سبتمبر الجاري، جاء بالضد من إرادة شعب البحرين الذي عرف بتأييده لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.



وهنا انبرى ممثل النظام الخليفي في المجلس مقاطعا كلمة ممثل منظمة أميركيون وبعد أن سمحت له رئيسة الجلسة بالتحدث ادعى بأن موضوع التطبيع خارج إطار المناقشات. لكن رئيسة الجلسة ردّت عليه قائلة بأن مناقشات البند الرابع تتيح لمنظمات المجتمع المدني طرح مواضيع النقاش وفقا ما ترتئيه.



أكملت ممثلة منظمة أمريكيون كلمتها بالإشارة إلى أن غالبية الشعب البحراني أعلنت رفضها لاتفاقية التطبيع، معربة عن إدانتها للاتفاقية ومعتبرة إياها لا تمثل غالبية البحرانيين بغض النظر عن جنسهم أو طائفتهم أو خلفيتهم.



ودعت المنظمة في ختام كلمتها المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وإلى دعوة السلطات لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والناشطين بدلا من الإشادة باتفاقية تفتقر إلى الشرعية الشعبية.