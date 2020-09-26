البحرين/استدعاء الشيخ معتوق واعتقال عبدالحسين أحمد لإدانتهما للتطبيع

وفي هذا السياق استدعت السلطات الشيخ منير معتوق لإدانته للتطبيع بين الخليفيين والصهاينة، معتبرا ان الاتفاق لا يعكس رغبة شعب البحرين المعروف تاريخيا بتأييده لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني لأرضه.



كما اعتقلت سلطات ال خليفة عبدالحسين أحمد بعد أن ادان التطبيع من خلال قصيدة شعرية اعتبر فيها ان التطبيع حرام وانه خيانة للقضية الفلسطينية وللشعب البحراني.



ويأتي هذا التصعيد للنظام البحريني بعد سلسلة من القرارات التي جرمت عبرها السلطات أي انتقاد لاتفاق التطبيع الذي أمضته مع الكيان الصهيوني برعاية الرئيس الأميركي يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.



وأعقب التوقيع وصول اول رحلة تجارية من نوعها من تل ابيب إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وحملت على متنها مسؤولين ماليين وسياسيين صهاينة.



وشهدت البحرين خروج أكثر من 150 تظاهرة منددة بالتطبيع البحريني الصهيوني، فيما نظم ناشطون اعتصاما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على الخطوة الخليفية التي اعتبرها الفلسطينيون طعنة في ظهورهم.