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السبت 26 أيلول 2020 ساعة 20:31

أبرز التطورات على الساحة السورية 26-9-2020

أبرز التطورات على الساحة السورية 26-9-2020
وأفاد مصدر ميداني بريف إدلب الجنوبي بأن الجيش السوري قام بقصف نقاط إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية التابعة لما يسمى "الجبهة الوطنية"، التي تتألف من اتحاد 11 ميليشيا بإدلب، وتمكّن من تدمير دبابة و3 ناقلات جند و4 مرابض مدفعية وعدد من منصات إطلاق قذائف الهاون، وقتل وجرح عشرات الإرهابيين في النقاط التي تستهدف مناطق تمركزه ولاسيما في كفرنبل والملاجة وحزارين.
 
وقال المصدر أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش السوري، تقوم برصد المواقع التي ينتشر فيها الإرهابيين وتحركاتهم ونقاط تصعيدهم ضد وحداته، الأمر الذي يمكّنه من تحقيق إصابات مؤكدة في صفوفهم.
 
وبحسب المصدر فقد استطاعت وحدات الجيش بريف حماة الشمالي الغربي باستهداف  الإرهابين واوقعة قتلى بينهم وفي مقدمتهم تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي ، وذلك خلال ردها على قصف مواقعها في سهل الغاب الشمالي الغربي، وخصوصاً في بلدتي تل واسط وقسطون اللتين يتخذ منهما "النصرة" الفرع السوري لتنظيم القاعدة قاعدتين لشنّ هجمات على مناطق سيطرة الجيش وإطلاق الصواريخ بشكل مستمر باتجاه تجمعات المدنيين، كما في بلدة جورين.
رقم : 888626
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