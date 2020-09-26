الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 أيلول 2020 ساعة 21:31

إصابة فلسطينيين باعتداءات مستوطنين في الضفة والقدس

إصابة فلسطينيين باعتداءات مستوطنين في الضفة والقدس
وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا مزرعة للدواجن في قرية قصرة شمال الضفة الغربية، وأحرقوا مركبة لأحد سكان القرية، تحت حماية قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن المستوطنين هاجموا أيضا مزرعة للدواجن في القرية وحطموا محتوياتها، كما هاجموا عددا من المنازل.

وبحسب الشهود، فقد أدى ذلك لاندلاع مواجهات بين المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وأهالي القرية من جهة أخرى، لافتين إلى أن جيش الاحتلال حضر لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص المطاطي تجاه الفلسطينيين، الذين كانوا يحاولون حماية ممتلكاتهم والدفاع عنها، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وتتعرض قرية قصرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المقيمين في المستوطنات المحيطة بها، والمقامة على أراض مصادرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، شابا ووالده بعد الاعتداء عليهما عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على باب السلسلة اعتدت بالضرب على المواطن باسم عسيلة ونجله الشاب مالك (19 عاما)، واعتقلتهما واقتادهما إلى أحد مراكزها بمدينة القدس.

كما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، الجمعة، خلال الفعاليات والمسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق.
رقم : 888637
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
25 أيلول 2020
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس