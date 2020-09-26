3 خلايا إرهابية على خط اشتباك وادي خالد شمال لبنان

وقالت مصادر أمنية ان الاشتباكات مع مجموعة إرهابية في منطقة وادي خالد مستمرة وهناك اتجاه من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن والجيش على حسم المعركة الليلة.



وبحسب المعلومات عدد من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المجموعة الإرهابية والتي تردد أنها تضم لبنانيين وسوريين



وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" قد افادت ان اشتباكات تدور بين القوة الضاربة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومسلحين متحصنين في منزل معزول في خراج بلدة الفرض في وادي خالد.



وأفيد عن وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد.



ووفق معلومات صحافية، فان العملية في وادي خالد مستمرة، وهي بدأت حين أطبقت وحدة من شعبة المعلومات على مجموعة إرهابية سورية- لبنانية حيث دارت اشتباكات في منطقة الفرض، تدخّل بعدها الجيش اللبناني للمؤازرة، وهناك معلومات عن قتلى في صفوف الارهابيين.



وافادت المصادر ان فوج الحدود البرية ارسل مزيداً من الآليات المدرعة وينفذ في هذه الاثناء طوقا امنيا ولا معلومات حتى هذه الساعة عن سقوط اصابات او عن حجم المجموعة الارهابية التي تشتبك مع القوة الضاربة.



وعلم ان الجيش وشعبة المعلومات يطاردان عددا من الارهابيين في أعالي بلدة الهيشة



وذكرت المصادر ان " المجموعة المسلحة هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لخالد التلاوي المرتبط بتنظيم "داعش".



وأشارت المصادر إلى أنّ القوة الضاربة في شعبة المعلومات نفّذت، في عملية استباقية، غارة ميدانية على مكان كان يجتمع فيه عناصر من 3 خلايا ارهابية في منطقة معزولة في خراج بلدة الفرض في وادي خالد - عكار عند الحدود اللبنانية - السورية.



وعناصر الخلايا الموجودة كانوا يجتمعون للتحضير لعمليات امنية حيث ان العناصر هم تابعون لمجموعة الارهابي القتيل "ابو سليمان الدندشي" و الارهابي القتيل "خالد التلاوي" واحد السوريين الذي يترأس خلية ارهابية سورية.



وقد قامت القوة الضاربة بالاشتباك مع المجموعة الارهابية داخل المنزل الذين يجتمعون فيه حيث حصل تبادل لاطلاق النار والقذائف الصاروخية ما ادى لهدم سقف المكان الموجودين داخله، فيما افادت المصادر الامنية عن مقتل عدد من الارهابيين.



وتستمر العملية الامنية بمؤازرة من الجيش اللبناني، في حين تم استقدام تعزيزات للقوة الضاربة والجيش.



وتأتي هذه المداهمة بعد استخلاص المعلومات اثر التوقيفات السابقة بالاضافة لعمليات الرصد والمتابعة لعمل المجموعات الارهابية.