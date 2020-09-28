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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 08:11

مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي في اليمن

مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي في اليمن
وتستمر  الخروقات والانتهاكات لاتفاق السويد الانساني بشان الحديدة، حيث تشهد ضواحي المدينة قتال عنيف بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة اخرى.

واعلنت مصادر في لجنة المراقبة، ان قوات المرتزقة تقوم بخرق الاتفاق يوميا، بأكثر من 50 الى 60 خرقاً، حيث استشهد يومُ امس امرأتين وطفل، بينما سقط اخرون جرحى بسبب استهداف المرتزقة لمنزلهم، في حي المطار بقذيفة مدفعية .

وعلى الصعيد الانساني تواصل دول العدوان قرصنتها البحرية على السفن بأنواعها، حيث عبرت مؤسسة مواني البحر الاحمر اليمنية في مؤتمر صحفي، عن حجم الأضرار والخسائر المباشرة والغير مباشرة، التي تعرضت لها في عموم موانئها جراء الحصار والعدوان، والتي بلغت ما يقارب المليار دولار .

وفي تصريح صحفي قال نائب رئيس مجلس ادارة موانئ البحر الاحمر، يحيى شرف الدين، "إن المؤسسة تعاني للعام السادس على التوالي من وطئة الحصار الجائر والغير قانوني والذي فرض عليها عنوة وسط صمت منظمة الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العالمية".

بدوره ناشد وكيل محافظة الحديدية، عبد الجبار الجرموزي، المعنيين والمنظمات الدولية للقيام بدورها و التحلي بالمسؤولية انسانيا واخلاقيا والوقوف الى جانب الميناء ودعمه".

حملة من الانتقادات الدولية والادانات الواسعة، للعديد من المنظمات الحقوقية والانسانية، نتجت جراء تعرض موانئ المؤسسة البحرية للقصف والتدمير، الا انها لم تكن كافية لايقاف العدوان الممنهج ورفع الحصار .
رقم : 888830
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