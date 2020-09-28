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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 08:14
هنية يعزي عائلة الزعزوع باستشهاد أبنائهم
وأكد هنية خلال الاتصال الهاتفي، وقوف حركة "حماس" إلى جانب العائلة في هذا المصاب الجلل.
وأوضح رئيس الحركة أن هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع بإذن الله.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888831
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