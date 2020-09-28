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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 08:22

الاحتلال يسجل 5723 إصابة جديدة بالكورونا

الاحتلال يسجل 5723 إصابة جديدة بالكورونا
بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء 43599 اختبارًا أمس للكشف عن الفيروس. وبلغ عدد المرضى الذين تم التحقق منهم من تفشي المرض 229148 ، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 1439.

ويقول كبار المسؤولين الصهاينة ان الأيام العشرة المقبلة حرجة ، لأننا إذا لم نشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصاب ، فلن يكون من الممكن الانتقال إلى المرحلة التالية من تخفيف الاغلاق.

واشار المدير العام لوزارة صحة الاحتلال بروفيسور حازي ليفي خلال تطرقه الى الاغلاق التام في فلسطين المحتلة الى انه يقدر ان الاغلاق لن ينتهي بعد انتهاء الاعياد اليهودية.

وقال بروفيسور ليفي ان المؤشر الذي يجب ان تصل اليه الاحتلال حتى تخرج من الاغلاق المتعلق بنسبة انتشار الفيروس يجب ان يصل الى 10% وان الكيان حاليا بنسبة 15% لانتشار الفيروس.
رقم : 888834
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