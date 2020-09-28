الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 08:28

ترامب: نسعى لوقف العنف بين أرمينيا وآذربيجان

ترامب: نسعى لوقف العنف بين أرمينيا وآذربيجان
وقال ترامب: سنسعى إلى وقف القتال بين الطرفين. لدينا الكثير من العلاقات الجيدة في هذا المجال، سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيقاف ذلك.

وتشهد المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز تصعيدا عسكريا كبيرا على إثر تبادل يريفان وباكو انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتبادل القصف الذي أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح.

وأعلنت باكو الأحد، عن قيام القوات الأرمنية بقصف مواقع الجيش الأذري، فيما اتهمت يريفان باكو بشن هجوم باتجاه قره باغ، وقصف بلدات فيه، بما فيها مدينة ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

وأحيا تجدد القتال بين الطرفين المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة، التي تعتبر ممرا لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

ودعت الولايات المتحدة، مساء الأحد، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، واستئناف المفاوضات، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا بعد الاشتباكات الأخيرة.

كما أكدت الولايات المتحدة التزامها بمساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سلمية ومستدامة للنزاع.
رقم : 888836
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
25 أيلول 2020
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس