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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 09:51

حماس تكرم السفير الإيراني في الدوحة

حماس تكرم السفير الإيراني في الدوحة
وشارك في استقبال السفير سبحاني رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وسامي خاطر.

ووجهت قيادة حماس الشكر والتقدير للسفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ومواقفه المشرفة عبر السنوات الطويلة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى دعم إيران لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير.

وتمنت قيادة حماس التوفيق للسفير سبحاني فيما سيعهد له من مهام في المستقبل القريب.

بدوره أعرب سبحاني عن شكره وامتنانه لحركة حمـاس وقادتها في الدوحة على حفاوة الاستقبال، مستذكراً محطات لقاءاته مع قادة الحركة فترات عمله السابقة سفيراً في عمّان ودمشق وبيروت والدوحة.

وأكد سبحاني على العلاقة المتينة التي تجمع بلاده مع الحركة، وتأكيده موقف إيران الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.
رقم : 888856
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