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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 09:57

إخلاء مئات المنازل بعد اجتياح حرائق الغابات لولاية كاليفورنيا

إخلاء مئات المنازل بعد اجتياح حرائق الغابات لولاية كاليفورنيا
واندلع الحريق شرقي كاليستوجا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى، إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحا.

وأضافت، أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرا خلال شهر تقريبا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر، لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة. وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية، وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

وأودت الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية على حياة العشرات من الاشخاص.

وذكرت مصادر صحفية أن اعدادا الضحايا المرتفعة جعلت حريق الغابات المندلع في شمالي الولاية هو الأكثر دموية لهذا العام.

وعادة ما تشهدة كاليفورنيا اندلاع حرائق على مدار العام، لكن لم يسبق أن وقعت منذ مطلع 2020 هذا العدد الكبير من الضحايا.

واثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا وسخرية واسعة بسبب تفسيره لأسباب الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الجهة الغربية لبلاده، على إن أوراق الأشجار المتساقطة تصبح بعد جفافها قابلة للاشتعال كالوقود.
رقم : 888862
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