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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 10:20

تصريحات جديدة لوزير الحج السعودي بشأن أداء العمرة

تصريحات جديدة لوزير الحج السعودي بشأن أداء العمرة
,قال "محمد بن صالح"، إنه سيُسمح للمعتمرين باصطحاب الأطفال شريطة أن يكونوا مسؤولين عنهم بشكل كامل؛ لأنه لن يُسمح للأطفال بدخول الحرم بشكل فردي خلال هذه الفترة.

وأوضح الوزير السعودي، أنه لن يُسمح لأي شخص غير حاصل على تصريح عبر تطبيق "توكلنا"، بدخول الحرم، مؤكداً أن الحصول على التصريح سيكون مجاناً، وأن هذا الأمر يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس خلال المناسك.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت "الثلاثاء الماضي" عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر، ثم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع نوفمبر المقبل، وفق خطة من أربع مراحل، قالت إنها تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومن بين تلك الإجراءات: التأكد من خلو الشخص من "كورونا"، ولبس الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح، وتحديد عدد محدد لركاب الحافلات والمصاعد، وغيرها من الإجراءات.

وارتفع عدد المعتمرين، العام الماضي، بنسبة 4.6% عن 2018، ليصل إلى 19.16 مليون معتمر؛ 61.1% منهم من الداخل، و38.9% من الخارج.

وشكَّل السعوديون 27.7% من المعتمرين العام الماضي، مقابل 72.3% من غير السعوديين.

وكانت رئاسة الحرمين أغلقت برامج الزيارة بالتزامن مع إغلاق طال الحرمين الشريفين، في مارس الماضي؛ أسفر عن وقف أداء العمرة وقتها، وتلاه بأشهر قليلةٍ تنفيذ حج محدود للغاية للمقيمين في المملكة.
رقم : 888872
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