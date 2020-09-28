طبيب لبناني يحذر من ارقام كبيرة بعدد اصابات كورونا

وقال البزري ،اليوم الاثنين، في حديث إذاعي إلى ان من يدفع الثمن اليوم ل​فيروس كورونا​ هو ​الشعب اللبناني​ بشكل عام بسبب انتشار الوباء بشكل سريع وسيصل إلى كل الاماكن وكل المنازل والمصالح والمؤسسات. موضحا ان المعرضين أكثر للتأثر هم المسنين ومن لديهم امراضا مزمنة.



وأشار البزري إلى ان هذا الفيروس له علاقة ب​الاقتصاد​ ايضا وكل تداعيات ​الحياة​ الاخرى واليوم نرى تأثر ​طلاب لبنان​ بهذا الفيروس بسبب ارجاء انطلاق ​العام الدراسي.​



وقال: هذا الفيروس بدأ ينتشر بنسبة كبيرة وعدد الألف بات عددا عاديا وقد نصل إلى ارقام كبيرة جدا.



وقال: من سيدفع الثمن ايضا هم المرضى اللبنانيين الذين يعانون من امراض غير كورونا لأنه عاجلا أم آجلا المراكز الطبية عليها ان تدخل في المواجهة مع كورونا، و​القطاع الصحي​ سيتأثر أكثر وأكثر". ورأى انه كان من المفترض ان يكون هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الوزارات لمواكبة ​الفتح​ التدريجي للبلد لحماية انفسنا ومجتمعنا وهذا الامر لم يحصل.



و سجل في لبنان أمس 7 وفيات و 1012 اصابة جديدة بكورونا و بذلك ارتفع العدد التراكمي للاصابات منذ شباط الماضي الى 36240 حالات.