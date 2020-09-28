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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 12:24

إيران تحرز تقدما بعلاج مرضى كورونا باستخدام الخلايا الجذعية

إيران تحرز تقدما بعلاج مرضى كورونا باستخدام الخلايا الجذعية
وقال ضرابي انه وبعد تفشي فيروس كورونا في العالم طرح موضوع استخدام الخلايا الجذعية كاحد السبل لمعالجة المرض ونحن في ايران بدانا ايضا نشاطنا في هذا المجال.

واضاف: انه وفي بداية تنفيذ مشروع الخلايا الجذعية في البلاد شرعنا بالتعاون مع مستشفيي "شريعتي" و"مسيح دانشوري" وانضم لهما الان مستشفيا "الامام الخميني (رض)" و"هاجر".

واوضح بان مشروع المعالجة بالخلايا الجذعية يجري للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يعانون من مشكلة التنفس وانخفاض مستوى الاوكسجين في دمهم.

واضاف: انه يتم حقن هؤلاء الافراد بالخلايا الجذعية مرتين في الشرايين ونقوم بدراسة اوضاع المريض تماما قبل وبعد الحقن لنرى مدى تاثير هذه الخلايا على الرئة وذلك بواسطة التصوير بالاشعة المقطعية (المفراس) "سي تي سكن".

وقال ضرابي: اننا نامل بان تؤدي الخلايا الجذعية الى تعديل خلايا الامان لدى مرضى كورونا وترميم نسيج الرئة وكذلك الحيلولة دون اعراض كورونا على الرئة.

وصرح رئيس بنك الدم "رويان": رغم ان الادلة والنتائج الحاصلة لغاية الان تشير الى ان استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى كورونا يمكنه ان يكون مؤثرا تماما وان يحول دون ظهور اعراض طويلة الامد ولكن هذا المشروع بحاجة في الاجمال للمزيد من الوقت كي نتمكن من تقييم نتائج الخلايا الجذعية على هؤلاء المرضى.
رقم : 888891
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