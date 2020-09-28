الرئيس عون يؤكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية

و خلال استقباله ،اليوم الاثنين، في ​قصر بعبدا​، سفير فرنسا في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان ، منوهاً خصوصاً بالاهتمام الذي يبديه ماكرون حيال لبنان واللبنانيين.



وأسف ​ عون​ لـعدم تمكن الرئيس المكلف الدكتور ​مصطفى اديب​ من تشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​ وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي خصوصاً لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرها ​مجلس النواب​، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة.



وقد شكر عون السفير فوشيه على الجهود التي بذلها خلال وجوده لتعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية في المجالات كافة متمنياً له التوفيق في مهمته الديبلوماسية الجديدة.



وتقديراً لذلك، منح الرئيس عون السفير فوشيه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.